İYİ Parti Kurultayı'nda 3 oy alan Kodaz: Bana oy verenler Koray Abi'ye oy versin

İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkan Adayı olan Günay Kodaz, 'Ben oyumu Koray Aydın’a verdim. Yanımdaki ikinci kişiye de Koray Aydın’a oy verdirdim. Bana oy veren üçüncü kişi kimse lütfen Koray Abi’ye oy versin' dedi.

İYİ Parti Olağanüstü Kurultayı’nda genel başkanlık yarışında, Günay Kodaz, seçimin ilk turunda 2, ikinci turunda ise 3 oy almıştı.