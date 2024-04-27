TBB'nin başlattığı 'Büyük Savunma Mitingi'ne Mansur Yavaş'tan destek

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve barolar öncülüğünde düzenlenen 'Büyük Savunma Mitingi'ne Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da destek verdi. Yavaş, 'Ülkemizin en büyük ihtiyacı olan hukuka, adalete olan güveniniz bizleri ayakta tutuyor.' dedi.

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TBB'nin başlattığı 'Büyük Savunma Mitingi'ne Mansur Yavaş'tan destek

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Anıtpark’ta 'Büyük Savunma Mitingi' düzenledi. Binlerce avukatın kaldığı mitinge Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da destek verdi. Miting alanına gelen Yavaş, kürsüye çıkarak konuşma yaptı.

'BÜYÜK MÜCADELENİZİ SONUNA KADAR DESTEKLEYECEĞİM'

Yavaş, konuşmasında şunları söyledi:

'Türkiye Barolar Birliği Başkanım, 81 ilden gelen baro başkanlarımız hepiniz Ankaramıza, başkentimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ülkemizin en büyük ihtiyacı olan hukuka, adalete olan güveniniz bizleri ayakta tutuyor. Çünkü daha fazla adalet, daha fazla hukuk inşallah ülkemizde önümüzdeki günlerin daha güzel olmasına yol açacak. Mesleğin sıkıntılarını elbette biliyoruz. Ben her ne kadar eski bir meslektaşınız da olsam kızım şu anda fiilen avukatlık yapıyor. Ama kendimizde belediyelerimiz ile ilgili davalarda hukukun ve adaletin eksikliğini gerçekten hissediyoruz. Sığınacağımız tek yer hukuk, adliye ve adalet. Dolayısıyla bu büyük savunma yürüyüşünü ve büyük mücadelenizi sonuna kadar desteklediğimi bildiriyor; hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.'

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