Mısırı daha hızlı haşlamanın tüyosu! Yıllarca boşuna uğraşmışıyız

Mısır haşlarken işinizi kolaylaştıracak bilgiler

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Mısırı daha hızlı haşlamanın tüyosu! Yıllarca boşuna uğraşmışıyız

Mısır haşlarken dikkat etmeniz gereken birkaç önemli nokta bulunmaktadır. İşte mısır haşlarken bilmeniz gerekenler:

1. Mısırı taze ve temiz suyla yıkayın.
2. Tencereye su koyun ve kaynatın.
3. Kaynayan suya mısırları ekleyin ve tuz ekleyebilirsiniz.
4. Mısırlar yumuşayana kadar yaklaşık 10-15 dakika kaynatın.
5. Mısırları sudan çıkarıp süzün ve isteğe bağlı olarak tereyağı veya zeytinyağı ile servis yapın.

Bu adımları takip ederek lezzetli ve sağlıklı haşlanmış mısır elde edebilirsiniz.

Mısırı daha hızlı haşlamanın tüyosu! Yıllarca boşuna uğraşmışıyız - Resim : 1

HAŞLANMIŞ MISIRIN FAYDALARI

Her sebze gibi mısırında oldukça fazla yararları bulunmaktadır. Mısırın içerdiği B6, çinko, demir, magnezyum, potasyum ve demir mısırı oldukça yararlı bir sebze haline getirmektedir. Mısır gibi bu kadar sağlıklı bir besinin faydaları da oldukça fazladır. Mısırın faydalarından bazıları şunlardır;

Mısır içerdiği lif sayesinde sindirimi kolaylaştırır.
Mısırın kabızlık, şişkinlik ve mide sorunlarına iyi geldiği bilinmektedir.
İçerdiği B6 sayesinde hafızayı güçlendirmektedir.
Mısırın içerdiği demir kansızlık, halsizlik, enerji düşüklüğü gibi sorunlara iyi geldiği gözlemlenmiştir.

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