1 kaşık tüketildiğinde karaciğeri temizliyormuş! Peki nasıl yenmeli?

Genellikle Orta Doğu ve Hint mutfağında kullanılan çörek otu, hafif acı ve baharatlı bir tada sahiptir. Ayrıca sağlık açısından da faydalı olduğuna inanılan çörek otunun antioksidan özellikleri bulunmaktadır. Geleneksel olarak çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan çörek otu, son zamanlarda yapılan araştırmalarla da bu faydalarının bilimsel olarak da desteklendiği görülmektedir.

Acıbadem'de yer alan bilgilere göre; Hücrelerin serbest radikallerden koruyan antioksidanlar, çörek otu yağında bolca bulunur. Timokinon bu bileşiklerden biridir. Bu bileşik akciğerler için iyidir, iltihap önleyici ve karaciğer hasarını önlemeye yardımcıdır.

ÇÖREK OTU NASIL TÜKETİLİR?

Sık kullanım formu yağ ve toz şeklinde olan çörek otu, poğaça, börek gibi hamur işlerinin yanı sıra çorba, salata ve mezelere lezzet vermesi için de kullanılır. Günlük tüketimi 1 çay kaşığı şeklinde önerilen çörek otunun sıklıkla kullanılan yağının da 1 tatlı kaşığı olarak tüketilmesi önerilir.

YOĞURTLA TÜKETEBİLİRSİNİZ

Öte yandan faydaları saymakla bitmeyen Çörek otunu yoğurtla tüketebilirsiniz. Çörek otu en faydalı besinler arasında yer almaktadır.