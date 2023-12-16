Dev süper market zinciri iflas başvurusu yaptı! Şubelerin tamamı kapatılıyor

İflas haberlerine yenisi eklenirken Süpermarket devi Real GmbH iflas başvurusunda bulundu. Almanya'da 62 şubesi bulunan firmanın 5 bin çalışanı olduğu öğrenildi. Marketin iflası sektörde şok etkisi yarattı

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Dev süper market zinciri iflas başvurusu yaptı! Şubelerin tamamı kapatılıyor

Almanya'dan peş peşe iflas haberleri gelmeye devam ediyor. Çok sayıda şirketin iflas ettiği Almanya'da bu kez dev süper market zinciri iflas etti. İflas başvurusu yapan market zincirinde binlerce kişi çalışıyordu.

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İFLAS BAŞVURUSUYLA İLGİLİ DETAYLAR

Dunya.com sitesinin geçtiği habere göre; Dev market zinciri Real GmbH, geçtiğimiz cuma sabahı Mönchengladbach bölge mahkemesinde iflas başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Alman basınında yer alan habere göre; iflas işlemleri dışında bireysel Real piyasalarına da çok az ilgi vardı. Real'in yaklaşık 5.000 çalışanı bulunan 62 hipermarketine ne olacağı henüz belli değil. Gelen haberlere göre, artık pazarların muhtemelen rakiplere satılması yönünde girişimlerde bulunulması bekleniyor.

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