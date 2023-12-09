Bir şirket daha iflas başvurusu yaptı - 30 yıldır hizmet veriyordu

Çok sayıda ülke pandemi sonrasında sorunlar yaşıyor. Birçok ülke küresel ekonomik krizin etkileriyle sarsılıyor.

ABD MERKEZLİ DEV ŞİRKET İFLAS ETTİ

Bir iflas haberi daha geldi. İflas nedeniyle yüzlerce kişinin işsiz kalacağı öğrenildi. Dünya genelinde iflas haberleri gelmeye devam ediyor. 30 yıldır faaliyette olan bir şirket daha iflas etti.

Glass-international.com’un haberine göre; Küresel ekonomik kriz hem vatandaşı hem de şirketleri etkilemeye devam ediyor. Hem dünyada hem de Türkiye'de birçok şirket krizden etkilenmiş durumda.

Gerçekleştirdiği geri dönüşüm faaliyetleriyle tanınan ABD merkezli Strategic Materials (SMI), iflas ettiğini açıkladı.