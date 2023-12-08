Uzun bir süredir sevenleri merak ediyordu - Meltem Cumbul'dan iyi haber

Uzun bir süredir ABD'de yaşayan Meltem Cumbul yeni dizisiyle setlere geri dönüyor. Meltem Cumbul uzun bir süredir setlerden de uzaktaydı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Mahsun Kırmızıgül’ün yıllar sonra ekrana döneceği yeni iddialı dizisi “Güzel Atlar Diyarı” (GAD) şimdiden büyük merak uyandırdı.

Mahsun Kırmızıgül’ün yakında çekimlerine başlayacağı Güzel Atlar Diyarı (GAD) dizisinin ilk anlaşılan oyuncusu Halil Ergün olmuştu. Ergün’ün ardından dizinin kadrosuna bir bomba isim daha katıldı. Bir süredir Amerika’da yaşayan Meltem Cumbul, Kırmızıgül’le el sıkıştı ve çekimler için İstanbul’a geldi.

Mahsun Kırmızıgül’ün Murat Tokat’la ortak olduğu Boyut Film, diziyi duayen yapımcı Fatih Aksoy’la beraber çekecek. İlk bölümlerinin yönetmenliğine Mahsun Kırmızıgül’ün imza atacağı dizide masalsı bir aşk hikâyesi anlatılacak. Çekimleri İstanbul, Diyarbakır, Karadeniz ve Kapadokya’da yapılacak dizinin senaryosunu Feraye Şahin yazıyor.