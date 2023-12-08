Yasak Elma'da oynuyordu - Eda Ece son pozlarıyla büyük ilgi gördü

FOX TV ekranlarında yayımlanan Yasak Elma dizisi geçtiğimiz sezon final yapmıştı. Dizide yer alan Eda Ece'den gelen son haber hayranlarını çok mutlu etti.

Dizidoktoru.com sitesindeki habere göre; Yasak Elma dizisindeki Yıldız rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Eda Ece, haziran ayında basketbolcu Buğrahan Tuncer ile evlendi.

Şimdilerde ilk bebeğine hamile olan oyuncu, kız annesi olacak. Oyuncu, karnının göründüğü ilk pozu da yayınladı.

İlk üç ayını geçiren Ece, 7,5 aylık hamile fenomen Rachel Araz ile alışverişe çıktı. Araz ile ayna karşısına karınlarını göstererek verdiği pozu yayınlayan Ece, "Ben 20 haftalık, Racheliko 31 haftalık hamile olunca göbekli ayna selfiesi" notunu yazdı.