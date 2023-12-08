Çamaşır suyundan daha etkili - 1 kaşığı bile klozeti parlatıyor

Evin en kirli yerleri arasında yer almaktadır tuvaletler. Tuvalet temizliği hakkında bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledik

Klozet temizliği ciddi bir sorundur! Klozet temizliği yapmak için işte bilmeniz gereken her şey! Birçok kişi tarafından bilinmeyen bu yöntem klozetteki lekeleri ve mikropları yok etmeye yarıyor

Genelde inatçı lekeler için çamaşır suyu kullanıyoruz. Ancak çamaşır suyu sağlıklı değildir. Uzmanlar çamaşır suyu kullanımına karşı uyarıyorlar.

DOĞAL TEMİZLİK YÖNTEMİ

Klozet temizliğini beyaz sirkeyle yapabilirsiniz. Üstelik sirke sayesinde çamaşır suyunun bile çıkaramadığı lekeleri temizleyebilirsiniz.

Karbonat ve sirke, klozetteki inatçı lekeleri bile yok eden efsane bir iksir gibi çalışır. Temizlikte çığır açan malzemeler arasında sayılan bu ikili, tuvaletten banyoya kadar her türlü alanda hijyen oluşturabiliyor. Karbonat ve sirke ile temizlik yapmak için şu adımları uygulayabilirsiniz;

Klozetin içine ve hatta lekelerin üzerine, bir su bardağı sirke dökün. Tuvalet fırçasıyla klozetin içini iyice fırçalayın. Sonra iki-üç dakika kadar bekleyin.

Bir kabın içine, ortalama bir su bardağı kadar karbonat ekleyin, üzerine de bir buçuk su bardağı sirke ilave edin. Çözeltiyi iyice karıştırın ve 10 dakika bekletin.

Hazırlamış olduğunuz karışımı klozetteki lekelere uygulayın. İşlem sırasında tuvalet fırçası kullanabilirsiniz. Biraz fırçalama yaptıktan sonra, 30 dakika boyunca klozeti durulamayın. Dilerseniz klozetin dışını da bu karışımla temizleyebilirsiniz.

Bekleme süresi dolunca klozeti bol suyla yıkayın.

Lekeler tahmin ettiğinizden daha inatçı ise sonuca ulaşana kadar aynı işlemi tekrarlayabilirsiniz.

Kaynak: Mynet.com