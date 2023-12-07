Emeklileri ilgilendiriyor - Yeni ikramiye tarihiyle ilgili dikkat çeken tarih

Çiftçiler ve çalışan emekliler için verilecek olan 5 bin TL ikramiye ödemelerinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Son zamanlarda yapılan açıklamalara göre, emeklilere ödenecek olan bu ikramiyelerin ödeme tarihi 2024'e kadar uzayabilir.

Torba yasa teklifinin kanunlaşması için yapılan bütçe görüşmeleri, 11 Aralık tarihinde başlayacak. Ancak, yapılan açıklamalara göre, bu görüşmelerin bütçe öncesinde tamamlanması mümkün görünmüyor. Bu nedenle, çalışan emeklilere verilecek olan 5 bin liralık ikramiyenin ödeme tarihi de 2024 yılına kadar uzayabilir.

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş yaptığı açıklamada şimdiye kadar 10.4 milyon emekliye yaklaşık olarak 44.5 milyar liralık ikramiye ödemesi yapıldığını, çalışan emeklilere verilecek ikramiye ile birlikte toplam maliyetin 67.5 milyar lira olacağını söyledi. Muş yaptığı açıklamada, "Daha önce ödeme yapılmayan 4 milyon 688 bin 945 emekliye 5 bin lira ödeme yapılacaktır. Çalışan emeklilere ödeme yapılması hâlinde ilave maliyetin ise yaklaşık 23 milyar lira olması beklenmektedir” ifadelerini kullandı.

Bütçe takvimi 24 Aralık tarihinde sona eriyor. Bütçenin sona ermesi sonrası genel kurulda torba yasa görüşmelerinin devam etmesi bekleniyor. 26 Aralık'ta toplanacak genel kurulda torba yasa görüşmeleri devam edecek.

Burada onaylanması durumunda ancak yeni yılda yürürlüğe girmesi ve ikramiyenin Ocak 2024'te hesaplara yatırılması bekleniyor.