Emeklileri ilgilendiriyor - Yeni ikramiye tarihiyle ilgili dikkat çeken tarih

Çiftçi ve çalışan emeklileri ilgilendiren gelişme! 5 bin lira ikramiye 2024'e mi kalıyor? İşte ayrıntılar...

Emeklileri ilgilendiriyor - Yeni ikramiye tarihiyle ilgili dikkat çeken tarih

Çiftçiler ve çalışan emekliler için verilecek olan 5 bin TL ikramiye ödemelerinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Son zamanlarda yapılan açıklamalara göre, emeklilere ödenecek olan bu ikramiyelerin ödeme tarihi 2024'e kadar uzayabilir.

Torba yasa teklifinin kanunlaşması için yapılan bütçe görüşmeleri, 11 Aralık tarihinde başlayacak. Ancak, yapılan açıklamalara göre, bu görüşmelerin bütçe öncesinde tamamlanması mümkün görünmüyor. Bu nedenle, çalışan emeklilere verilecek olan 5 bin liralık ikramiyenin ödeme tarihi de 2024 yılına kadar uzayabilir.

SGK Uzmanı Erdursun açıkladı: O tarihte emekli olanlar daha karlı olacakSGK Uzmanı Erdursun açıkladı: O tarihte emekli olanlar daha karlı olacakEkonomi

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş yaptığı açıklamada şimdiye kadar 10.4 milyon emekliye yaklaşık olarak 44.5 milyar liralık ikramiye ödemesi yapıldığını, çalışan emeklilere verilecek ikramiye ile birlikte toplam maliyetin 67.5 milyar lira olacağını söyledi. Muş yaptığı açıklamada, "Daha önce ödeme yapılmayan 4 milyon 688 bin 945 emekliye 5 bin lira ödeme yapılacaktır. Çalışan emeklilere ödeme yapılması hâlinde ilave maliyetin ise yaklaşık 23 milyar lira olması beklenmektedir” ifadelerini kullandı.

Emeklileri ilgilendiriyor - Yeni ikramiye tarihiyle ilgili dikkat çeken tarih - Resim : 2

Bütçe takvimi 24 Aralık tarihinde sona eriyor. Bütçenin sona ermesi sonrası genel kurulda torba yasa görüşmelerinin devam etmesi bekleniyor. 26 Aralık'ta toplanacak genel kurulda torba yasa görüşmeleri devam edecek.

Burada onaylanması durumunda ancak yeni yılda yürürlüğe girmesi ve ikramiyenin Ocak 2024'te hesaplara yatırılması bekleniyor.

Aspiratörü hızlıca temizlemenin yolu - Tüm yağ lekeleri yok olup gidiyor
Aspiratörü hızlıca temizlemenin yolu - Tüm yağ lekeleri yok olup gidiyor
Kabuğunu çöpe atıyorduk! Oysa asıl faydası kabuğunda gizliymiş
Kabuğunu çöpe atıyorduk! Oysa asıl faydası kabuğunda gizliymiş
Apar topar Fenerbahçe'den ayrıldı! Yıldız oyuncunun yeni takımı da belli
Apar topar Fenerbahçe'den ayrıldı! Yıldız oyuncunun yeni takımı da belli
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü astrologlar 2024'te Türkiye'yi bekleyen üç büyük tehlikeyi açıkladı Ünlü astrologlar 2024'te Türkiye'yi bekleyen üç büyük tehlikeyi açıkladı
Netflix Türkiye'de Top 10 belli oldu: İşte en çok izlenen filmler Netflix Türkiye'de Top 10 belli oldu: İşte en çok izlenen filmler
Cumhur'u üzecek anket: İşte Mansur Yavaş'ın karşısına çıkabilecek 3 aday ve oy oranları İşte Mansur Yavaş'ın karşısına çıkabilecek 3 aday ve oy oranları
İktidara yakın şirketten İstanbul anketi: İmamoğlu tüm rakiplerine fark atıyor! İktidara yakın şirketten İstanbul anketi: İmamoğlu tüm rakiplerine fark atıyor!
Mal varlığına el konulan Eylül Öztürk, Amerika'daki 10 tane evi nasıl aldığını anlattı: "Tutumlu kadınım..." Mal varlığına el konulan Eylül Öztürk, Amerika'daki 10 tane evi nasıl aldığını anlattı