Apar topar Fenerbahçe'den ayrıldı! Yıldız oyuncunun yeni takımı da belli

Belçika basınında yer alan bir habere göre, Fenerbahçe'nin Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi, takımdan ayrılmak istiyor ve Club Brugge ile prensip anlaşmasına vardığı iddia ediliyor. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye transfer olan Batshuayi, 2+1 yıllık bir kontrat yapmıştı. Ancak yeni sezon öncesi adı birçok takımla anılan futbolcunun Nottingham Forest'a transferi gerçekleşmedi.

Fenerbahçe, 2023-24 sezonunun yaz transfer döneminde birçok önemli takviye yapmıştı ve Michy Batshuayi de bu transferler arasında yer alıyordu. Ancak sezonun şimdiye kadar olan sürecinde genellikle yedek kulübesinde oturan Belçikalı futbolcu için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Mehmet Can Belören haber7.com sitesindeki haberinde söz konusu transfer iddialarıyla ilgili şu habere yer verdi; Geçtiğimiz sezon başında 3.5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Michy Batshuayi, Sarı-Lacivertlilerle 2+1 yıllık kontrat yapmıştı.

2022-23'de son derece verimli bir sezon geçiren Michy Batshuayi 32 maçta 20 gol, 2 asistlik istatistik yakalamıştı.

Yeni sezon öncesi adı birçok takımla anılan Michy Batshuayi'nin Nottingham Forest'a transferi direkten dönmüştü.

2023-24 sezonunun yaz transfer döneminde birçok önemli takviyeler yapan Fenerbahçe'de Michy Batshuayi hamle oyuncusuna dönüştü.

Sezonun şimdiye kadarki sürecinde genelde yedek kulübesinde oturan Batshuayi için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

"Club Brugge ile görüşüyor"

Gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre Michy Batshuayi, ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılabilir.

Haber detayında deneyimli forvete, ülkesinin takımlarından Club Brugge ile görüşme halinde olduğu ve taraflar arasında prensipte anlaşma sağlandığı iddia edildi.