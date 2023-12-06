Çok hızlı meyve veriyor! Hasat sonrasında binlerce TL geliri var

Bodur elma ağaçları son dönemde birçok üretici tarafından tercih edilir oldu.

Son dönemde birçok üretici tarafından tercih edilen bodur elma ağaçları, verimi yükselten en etkili yöntemlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bodur elma ağaçları, az yer kaplaması ve daha kolay bakımı sayesinde üreticilerin tercih sebebi oluyor.

Peki, nedir bu bodur elma ağaçları? Bodur elma ağaçları, normal elma ağaçlarına göre daha küçük boyutta ve daha kısa ömürlüdür. Ancak, meyve verimi normal elma ağaçlarına göre daha yüksektir. Bodur elma ağaçları, dikildikleri yerde kalıcı olmadıkları için daha fazla ürün almak isteyen üreticilerin tercihi oluyor.

turktarim.gov.tr sitesinde; Bodur Elma ağaçlarıyla ilgili genel bilgiler paylaşıldı. İşte o bilgiler

Meyve yetiştiriciliğinde birim alandan elde edilecek verimin artırılması, ağaçları küçülterek birim alana daha fazla sayıda ağaç dikilmesi yoluyla sağlanır. Ağaçları küçültmede en etkili vasıta da bodurlaştırıcı anaç kullanmaktır. Bodurlaştırıcı anaçlar sadece birim alandan elde edilecek verimi artırmakla kalmazlar aynı zamanda verime yatma yaşını öne alırlar, kaliteyi artırırlar, bütün kültürel (budama, ilaçlama, hasat gibi) uygulamaları kolaylaştırırlar, maliyeti düşürürler ve kısaca meyve yetiştiriciliğini modernleştirirler. Ülkemizde bodur meyvecilik son yılların yükselen yıldızı olsa da her yeni işte olduğu gibi problemlerle karşılaşılmaktadır. Bunların başında yanlış anaç seçimi, yanlış tür ve çeşit seçimi, uygun olmayan dikim sistemlerinin kullanılması, budama konusunun ihmal edilmesi ya da yanlış yapılması gibi durumları sayabiliriz.





Türkiye dünya elma üretiminde yaklaşık 3 milyon 600 bin tonla 4. sırada yer almaktadır. Ülkemiz elma üretiminin düzenli ve istikrarlı bir şekilde devam edebilmesi, değişen pazar isteklerine uyabilmesi ve en önemlisi dünyada önemli elma üreticisi ülkelerle rekabet edebilmesi elma üretiminde modern yöntem ve tekniklerin kullanılmasına bağlıdır.



Ülkemiz elma bahçelerinin halen büyük çoğunluğunun çöğür anaçlı ağaçlardan oluşması, kullanılan çeşitlerin önemli ölçüde dünyanın pazar isteklerine cevap verememesi, küçük arazilerde elma üretiminin yapılıyor olması ve bu sebeple maliyetlerin oldukça yüksek olması ülke elmacılığının en önemli sorunlarını oluşturmaktadır. Bu sorunların aşılması bütün dünyada tercih edilen bodur anaçlarla ve yeni çeşitlerle bahçelerin kurulması ve yetiştiricilikte modern yöntemlerin kullanılmasıyla mümkündür.

Bodur Elma Yetiştiriciliğinin Avantajları



Erken yaşta meyveye yattıklarından yatırım masrafları ilk yıllarda geriye döner.

Ağaçların tamamı yerden budanabildiğinden budama iş gücü standart çeşitlerin 1/4’ü kadardır. Aynı zamanda arzu edilen terbiye sistemini uygulamak daha kolaydır.

Sık dikim yapıldığı için kuvvetli gelişen anaçlardan oluşmuş bahçelere göre döllemenin daha kolay olması nedeniyle, her yıl ve düzenli ürün alınmaktadır.

Dikimden sonra hemen verim elde edilip ilk yıllarda kâra geçildiğinden değişen şartlar ve pazar isteklerine uyabilen yeni tür ve çeşitler yetiştirilebilmektedir.

Hastalık ve zararlılarla mücadele, seyreltme ve hasat gibi kültürel işlemlerin yerden yapılabilmesi nedeniyle üretim maliyetinde azalma ve iş gücünde tasarruf sağlanmaktadır.

Meyve verimi ve kalitenin yüksek olması yanında gölgelenme ortadan kalktığı için iyi ve yeknesak bir renk oluşumu gerçekleşmektedir.