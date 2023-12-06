Görenler şaşırıyor. Burada yapılan hasat tüm ülkenin gündeminde

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesindeki açık ceza infaz kurumunda bir kısım alan tarla gibi sürülerek seraya dönüştürülürken elde edilen ürünlerin hasadı ise herkesi çok şaşırttı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesindeki açık ceza infaz kurumunda, bir kısım alan tarla gibi sürülerek seraya dönüştürüldü. Hükümlülerin örtü altı yetiştiriciliği eğitimi alıp sebze yetiştirmeleri için oluşturulan seraların açılışı gerçekleştirildi. Bu proje, "Dezavantajlı Grupta Bulunan Bireylere Seracılık Alanında Eğitim Verilerek, İstihdama Katılmalarının Sağlanması ve Yeni Bir Meslek Edindirme Projesi" adı altında DOKAP'ın desteğiyle hayata geçirildi.

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Yoldaş ve diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleşen açılış, dezavantajlı bireylerin seracılık alanında eğitim almalarını ve istihdama katılmalarını sağlamayı hedefliyor. Bu proje, hem toplumsal fayda sağlamak hem de bireylerin meslek edinmelerine yardımcı olmak amacıyla önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre; Hükümlülerin meslek edinmeleri ve sosyal hayata adapte olabilmeleri için önemli çalışmalara imza atıldığını belirten Vali Doruk, "Bu projeyle Gümüşhacıköy Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü vatandaşlarımızın örtü altı yetiştiriciliği eğitimi almaları ve cezalarının infazı sonrasında kendilerine ait veya kiralayacakları alanlarda kuracakları seralar ile ekonomi ve istihdama katkı sağlamalarını hedeflemekteyiz" dedi.

Açılışın ardından seraları dolaşan Vali Doruk ve beraberindekiler yetiştirilen ürünlerle ilgili bilgiler aldı.

Kaynak: Haber Merkezi