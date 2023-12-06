Kestane yerken tekrar tekrar düşüneceksiniz! Sakın böyle yemeyin

Kestane yerken bilmeniz gerekenler Birçok kişinin haberi bile yok

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Kestane yerken tekrar tekrar düşüneceksiniz! Sakın böyle yemeyin

Kestanenin faydaları hakkında detaylı bilgi vermek gerekirse, kestane oldukça besleyici bir gıda maddesidir ve sağlık açısından birçok faydası bulunmaktadır.

Kestane, yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sistemine yardımcı olur ve kan şekerinin düzenlenmesine katkı sağlar.

Ayrıca, kestane içeriğindeki antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve kalp sağlığını korur.

Bunun yanı sıra, kestanenin cilt sağlığına da faydası vardır ve saç dökülmesini engelleyebilir. Kısacası, kestanenin tüketilmesi sağlık açısından oldukça faydalıdır.

Ancak her besinde olduğu gibi kestaneyi de yanlış tüketmek birçok zararı beraberinde getirir. Çiğ, haşlanmış ve kızarmış olarak tüketilen kestane hakkındaki bu gerçeği öğrenince çok şaşıracaksınız.

Kamusonhaber.com.tr'deki habere göre; Her besinin tüketiminde olduğunu gibi aşırı tüketimden kaçınmak gerekiyor. Kestanenin fazla tüketiminden pek çok sorun doğurabilir.


Aşırı kestane tüketimi özellikle mide problemlerine zemin hazırlar.

Kestane içerisinde bol miktarda karbonhidrat, nişasta ve şeker içerir. Bu nedenle çok fazla kestane tüketmek, şeker hastaları, tansiyon hastaları ve obeziteli bireyler için tehlike unsuru oluşturur. Ayrıca kestaneyi kesinlikle çiğ tüketmemelisiniz.

Kestane yerken tekrar tekrar düşüneceksiniz! Sakın böyle yemeyin - Resim : 1

Kestanenin hem aşırı tüketimi hem de çiğ tüketimi mide problemlerine davetiye çıkarır. Çok fazla kestane yemek hazımsızlığa neden olur ayrıca ishali de tetikler. Aynı zamanda damar hastalığı olan kişilerin kestane tüketmemesi gerekir. Günde 100 gramdan fazla kestane tüketmemeye özen gösterilmesinde fayda var.

Kaynak: Haber Merkezi - Gercekgundem.com

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