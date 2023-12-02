Giresun'da görülmemiş hasat: Yaz aylarındaki gibi ürün verdi, görenler şaşkına döndü!

Karadeniz Bölgesi'nde soğuk havaların yaşandığı şu günlerde Giresun'da bir asmanın Aralık ayında yaz aylarındaki gibi üzüm vermesi şaşırttı.

Görele ilçesi Çavuşlu beldesinde iş yerinin bahçesinde asmanın üzüm vermesini şaşkınlıkla karşılayan Rıfkı İyidere, üzümlerin normalde ağustos ayında olgunlaştığını ancak ilk defa bu kış ayında asma ağacının üzüm verdiğini söyledi.

"TADI DA ÇOK GÜZEL"

İHA'ya konuşan İyidere, "Bizim şaşırdığımız, ilk defa bu aylarda üzüm vermiş olması. Normalde her yıl ağustos aylarına doğru üzüm veriyordu. Tadı da çok güzel, çok tatlı. İlginç bir durum. Aynı ağustos aylarındaki üzüm gibi" dedi.

ÜZÜM

Üzüm, dünyanın en popüler meyvelerinden biridir. Lezzetli ve besleyici olmasının yanı sıra, üzümün birçok sağlık faydası da vardır.

Ayrıca üzüm, C, K ve B6 vitaminleri ve potasyum, fosfor ve magnezyum mineralleri açısından zengindir.

Üzümün aşağıdaki sağlık faydaları olduğu gösterilmiştir:

- Kalbi korur: Üzüm, kan basıncını düzenlemeye yardımcı olan potasyum bakımından zengindir. Ayrıca, kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilecek antioksidanlar içerir,

- Kanser riskini azaltır: Üzüm, resveratrol adı verilen bir bileşik içerir. Resveratrolün anti-kanser özellikleri olduğu gösterilmiştir,

- Bilişsel işlevi iyileştirir: Üzüm, bilişsel işlevi iyileştirmeye yardımcı olabilecek antosiyaninler bakımından zengindir,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Üzüm, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan C vitamini bakımından zengindir,

- Kilo yönetimine yardımcı olur: Üzüm, düşük kalorili, yüksek lifli bir besindir. Bu, tokluk hissini artırmaya ve kilo vermeye yardımcı olabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem