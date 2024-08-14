Çaykur'u Soyunarak Protesto Etmeye Çalıştı!

Rize'de mağduriyet yaşadığı iddiasıyla çalıştığı ÇAYKUR hakkında suç duyurusunda bulunan şahıs, firma önünde soyunarak eylem yapmak istedi. Polisin müdahalesi ile sakinleştirilen şahıs, olay yerinden uzaklaştırıldı.

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Yaklaşık 26 yıl önce çalışmak için işe girdiği ÇAYKUR'da tedavisi için kurumdan vizite kağıdı alamadığını iddia ettiği çocuklarını özel polikliniklerde tedavi ettirdiğini öne süren Alaattin Keskin, kurumun kendisini mağdur ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Keskin, ÇAYKUR'u soyunarak protesto etmeye de çalıştı!

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