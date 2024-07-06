Nesli Tükenmek Üzere, Eskişehir'de görüntülendi!

Eskişehir'de nesli tükenmek üzere olan 'Anadolu Vaşağı', görüldü. Vaşak, vatandaşlar tarafından amatör kamera ile kaydedildi.

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Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin kırmızı listesiyle nesli tükenme tehlikesi altında olarak birinci dereceden koruma altında bulunan ve halk arasında ‘Anadolu Vaşağı' olarak bilinen vahşi kedi, Eskişehir Seyitgazi İlçesi Bardakçı Mahallesi'nde görüldü.

Mahallenin kırsal bölgesinde görülen vahşi kedi, vatandaşlar tarafından amatör kamera ile kaydedildi.

ANADOLU VAŞAĞI

Anadolu Vaşağı (Lynx lynx), Türkiye'de yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan bir vaşak türüdür. Kedigiller familyasına ait olan Anadolu Vaşağı, Türkiye'nin en büyük kedi türüdür. Uzun ve tüylü kulakları, sakallı yüzü ve benekli kürkü ile tanınır.

Anadolu Vaşağı, Türkiye'nin birçok yerinde bulunur. Özellikle ormanlık alanlarda, kayalık ve dağlık bölgelerde yaşamayı tercih eder. Vaşaklar, insan yerleşiminden uzak durmayı severler.

Kaynak: Gerçek Gündem

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