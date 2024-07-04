Diyarbakır'da Görüntülendi, Geceleri Ortaya Çıkıyor!

Diyarbakır'da özellikle geceleri avlanan etçil çekirge görüntülendi. Cep telefonu kamerasına yansıyan etçil çekirge, daha sonra gözden kayboldu.

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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde dut ağacında dev etçil çekirge görüntülendi.

Çekirge, cep telefonu ile görüntülendiği sırada ağaç dalları arasında gözden kayboldu.

GECELERİ ORTAYA ÇIKIYOR

Boyları 25 santimetreye kadar ulaşabilen bu tür, özellikle geceleri avlanan etçil çekirge olarak biliniyor.

Diyarbakır'da Görüntülendi, Geceleri Ortaya Çıkıyor! - Resim : 1

ETÇİL ÇEKİRGE

Etçil çekirgeler, otçul türlerin aksine, besin ihtiyaçlarını karşılamak için diğer böcekleri avlayan ve yiyen çekirge türleridir.

Bu türler, böcek popülasyonlarını kontrol altında tutmada önemli bir rol oynar ve tarımsal açıdan faydalı böcekler olarak kabul edilir.

Türkiye'de en yaygın etçil çekirge türlerinden biri Saga ephippigera'dır. Bu tür, 25 santimetreye kadar ulaşabilen boyuyla oldukça büyüktür ve genellikle kahverengi veya yeşil renktedir. Güçlü çeneleri ve uzun bacakları sayesinde avlarını kolayca yakalayabilir ve öldürebilirler.

Kaynak: Gerçek Gündem

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