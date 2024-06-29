Elazığ'da görüntülendi, paniğe neden oldu: Tam 3 metre!

Elazığ'ın Gezin bölgesinde bulunan inşaat alanında çalışan işçiler, binanın alt tarafında kıvrılmış vaziyette bekleyen 3 metreyi aşkın boyuyla siyah bir yılan gördü.

İlk başlarda hareketsiz duran yılanın, canlı olup olmadığını, üzerine kum dökerek öğrenmeye çalışan işçiler, devasa yılanın hareket etmesi ile paniğe kapıldı.

GÖZDEN KAYBOLDU

Bulunduğu yerden süzülen yılan daha sonra gözden kayboldu.

SİYAH YILAN

Siyah yılanlar, boyutları ve yaşam tarzları bakımından büyük çeşitlilik gösterir. Bazı siyah yılanlar, sadece birkaç metre uzunluğundayken, diğerleri 10 metreye kadar büyüyebilir. Bazı siyah yılanlar ağaçsaldır ve ağaçlarda yaşarken, diğerleri karasal ve yerde yaşar. Siyah yılanlar etçildir ve küçük kemirgenler, kuşlar, kertenkeleler ve kurbağalar gibi çeşitli avları yerler.

Siyah yılanlar, zehirli ve zehirsiz olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Zehirli siyah yılanlar, avlarını felç eden veya öldüren zehirli ısırıkları vardır. Zehirsiz siyah yılanların ise avlarını öldürmek için kullandıkları zehirleri yoktur.

Siyah yılanlar, ekosistemlerde önemli bir rol oynayan yırtıcılardır. Kemirgen ve diğer küçük hayvan popülasyonlarını kontrol etmeye yardımcı olurlar. Siyah yılanlar bazı kültürlerde iyi şans ve refahın sembolü olarak görülürken, diğerlerinde korku ve tehlikenin sembolü olarak görülürler.

Kaynak: Gerçek Gündem