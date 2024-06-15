Hatay'da yılan kovalamacası arabada son buldu, büyük panik yaşandı!

Hatay'da izleyenleri gülümseten yılan kovalamacası arabada son bulunca yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Araca giren yılanın kendiliğinden çıkarak bölgeden uzaklaştığı öğrenildi.

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Hatay'ın Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde de bir kara yılan, şantiye alanına girdi.

Yılanı fark eden inşaat işçileri, yılanı kovalayarak bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

KAMERALARA YANSIDI

Uzaklaştırılmaya çalışılan yılan, vatandaşlara ait arabaya girince panik yaşandı. Vatandaşların yaşadığı panik ve kovalamaca an be an kameraya yansıdı.

Hatay'da yılan kovalamacası arabada son buldu, büyük panik yaşandı! - Resim : 1

İZLEYENLERİ TEBESSÜM ETTİRDİ

Görüntüleri çeken vatandaşın, "Babam arabada, yılan da arabada. Baba inin, baba inin aşağıya. Babam arabanın içinde yılan da arabanın içinde şimdi babam yılanla beraber arabayı kullanıyor. Büyük yılan var" dediği anlarsa izleyenleri tebessüm ettirdi.

KENDİLİĞİNDEN ARAÇTAN ÇIKTI

Araca giren yılanın kendiliğinden çıkarak bölgeden uzaklaştığı öğrenildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Hatay Antakya
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