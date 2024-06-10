"Biri bizi gözetliyor galiba": Nesli tükenmek üzere, DKMP görüntüledi!

Nesli tükenmek üzere olan porsuklar, Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce doğaya yerleştirilen fotokapana takıldı.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan DKMP, "Biri bizi gözetliyor galiba, kaç kaç kaç! Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan porsukları (Meles meles) görüntülemek yüzümüzü güldürdü" ifadelerine yer verdi.

PORSUK

Porsuk (Meles meles), sansargiller familyasından memeli bir hayvandır. Kuzey yarımkürede Asya ve Avrupa'nın belirli kısımlarında yaşar. Boyu 90 cm'ye, ağırlığı 20 kg'a kadar çıkabilir. Sırtı açık sarımsı-kurşuni, karın kesimi kestane rengi, bacakları ve karnının altı siyah renklidir. Usta bir kazıcı olan porsuklar, yeraltı tünellerinden oluşan karmaşık labirentler, odalar kazarlar.

Porsuklar hepçildir ve diyetleri solucanlar, salyangozlar, böcekler, meyveler ve küçük memelilerden oluşur. Gece hayvanlarıdırlar ve gün ışığında nadiren görülürler.

Porsuklar, tilkiler, kurtlar ve baykuşlar gibi avcılar tarafından avlanırlar. Tehdit altında hissettiklerinde güçlü bir koku salgılayan bir bezleri vardır. Bu koku avcıları uzak tutmaya yardımcı olur.

Kaynak: Gerçek Gündem