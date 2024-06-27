Nesli tükenmek üzere, İstanbul'un göbeğinde görüntülendi!

İstanbul Beykoz sahilinde nesli tükenmek üzere olan türler arasında bulunan 'su samuru' görüntülendi.

Ayağı sakat olduğu görülen su samuru, karaya çıkarak insanların bulunduğu alana girdi.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

'Su samuru' görenleri şaşırtırken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

SU SAMURU

Su samurları, Lutrinae alt familyasında bulunan etçil memelilerdir. Dünya çapında 13 farklı türü bulunan su samurları, kısmen suda yaşayan, tamamen suda yaşayan veya deniz ekosisteminde yaşayan türlere ayrılır.

Su samurları, habitat kaybı, kirlilik ve avlanma gibi birçok tehditle karşı karşıyadır. Birçok su samuru türü nesli tükenme tehlikesi altındadır. Su samurlarının korunmasına yardımcı olmak için habitatlarının korunması, kirliliğin azaltılması ve avlanmanın kontrol altına alınması önemlidir.

Kaynak: Gerçek Gündem