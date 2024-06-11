Kokoreçin başkentinde dikkat çeken iddia: Kokoreç piyasasını altüst edecek, yiyen bir daha düşünecek!

Balıkesir'de kokoreç sektöründe yer alan Türkiye geneline satış yapan Erdal Aslanboğa, piyasayı altüst edecek bir iddiada bulundu. İthal bağırsakla gelen kokorece dikkat çeken Aslanboğa, "Yüzde 90'ı İstanbul'da kokoreç oluyor" dedi.

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Kokoreçin başkenti olarak bilinen Balıkesir'de, üreticilerin iddiası kokoreç piyasasını alt üst edecek.

Kokoreç sektöründe yer alan Türkiye geneline satış yapan Erdal Aslanboğa, "Bayramla birlikte kesilen hayvan varlığı ile yüzde 10 civarında genişleme oluyor ancak bayram sonrası yine bağırsak bulmak zorlanınca devreye ithal bağırsak giriyor. İthal bağırsak bu açığı kapatıyor. Sakatat ve bağırsak fiyatları çok yüksek. Yüzde 300 fiyat değişti. Geçen yıl 150 lira olan temizlenmiş ürün şuan 500 TL civarında. Yurt dışında İslami koşulları uygun olup olmadığı belli olmayan bağırsaklar, yerli bağırsak ile harmanlanıp piyasaya sürülüyor. Kokoreç olarak İstanbul piyasasında yüzde 90'ı kullanılıyor" dedi.

"TEZGAH ALTI DEDİĞİMİZ ÜRETİM"

"Kokoreçe hiç baharat koymadan dörde bölüp rengine bakarsan ithal kokoreçi anlarsın" diyen Aslanboğa, "Onlar siyah, mat renkli oluyor. Orjinal kokoreç pembe renkli oluyor. Menşei sorsunlar. İzin belgesi sorsunlar. Bunlar genelde tezgah altı dediğimiz üretim yerlerinde piyasaya sunuluyor. Tadını bildiğiniz, güvendiğiniz yerden yemek en güvenlisi" ifadelerini kullandı.

Kokoreçin başkentinde dikkat çeken iddia: Kokoreç piyasasını altüst edecek, yiyen bir daha düşünecek! - Resim : 1

KOKOREÇ

Kokoreç, Anadolu ve Balkanlarda koyunun ince bağırsağından, mumbardan ve uykuluktan yapılan, şişe sarılarak kor ateşte kızartılan bir çeşit kebaptır. Kokoreç, sokak lezzetleri arasında en çok tercih edilenlerden biridir. Lezzetinin yanı sıra, besleyici ve doyurucu olması da kokoreçi cazip kılan bir faktördür.

KOKOREÇ NASIL YAPILIR?

Kokoreç yapımında kullanılan bağırsaklar büyükbaş veya küçükbaş hayvanlara ait olabilmekle birlikte lezzet açısından süt kuzusundan elde edilen bağırsağın kullanımı tercih edilir. Öncelikle bağırsaklar içten ve dıştan temizlenir. Kokorecin iç kısmı bumbardan, dış kısmı ince bağırsaktan yapılır.

Temizlenen bağırsaklar, tuz, karabiber, kimyon, kekik ve pul biber gibi baharatların bulunduğu bir karışımda birkaç saat bekletilir. Bu işlem kokorece lezzet verir. Daha sonra şişlere sarılan bağırsaklar mangalda veya odun ateşinde pişirilir. Pişen kokoreç, ekmek arasına konularak servis edilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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