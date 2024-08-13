Meteor Yağmuru Türkiye'de ve Dünyada Böyle Görüntülendi

Güneş'te meydana gelen olağanüstü bir aktivite, 20 yılın en güçlüsü olarak kaydedilen G4 sınıfı bir jeomanyetik fırtınaya neden oldu. Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları (Aurora Borealis) ile Perseid meteor yağmuru, Berlin'de görülürken, Kütahya, İzmir, Ankara ve Kaliforniya gibi dünyanın başka yerlerinde bu yağmur gözlemlendi.

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Görenleri hayran bırakan manzaraların ortaya çıktığı Perseid meteor yağmuru, görenleri kendine hayran bıraktı. Bu görsel şölen, güneşte meydana gelen büyük bir aktivite sonucu ortaya çıktı.

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