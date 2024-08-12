Dört Metrelik Kuyuya Düşen Keçi Böyle Kurtalırdı!

Adıyaman'da, alt yapı için döşenen beton boruların bulunduğu 4 metre derinlikteki alana düşerek mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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Adıyaman'ın Petrol Mahallesi'nde alt yapı için döşenen, 4 metre derinlikteki boruların bulunduğu alana düşen keçiyi gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, keçiyi bulunduğu yerden kurtardı. Keçi, sahibine teslim edildi. O anlar kameraya böyle yansıdı.

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