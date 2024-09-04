Bin 58 Kişi Aynı Anda Halay Çekti

Sivas, 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümünde coşkuyla sallandı! Binlerce kişi, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek unutulmaz bir Sivas Ağırlaması halayı çekti. Meydan adeta bir coşku denizine döndü!

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Sivas, 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen görkemli etkinlikte, 1058 kişi bir araya gelerek unutulmaz bir Sivas Ağırlaması halayı çekti. Davul zurna eşliğinde halaya katılan vatandaşlar, hem tarihi bir güne tanıklık etmenin heyecanını yaşadı hem de kentin kültürel zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: DHA

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