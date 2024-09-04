Kahve Davetine Giden Kadın, Altın İçin Öldürüldü

İskenderun'da 40 yaşındaki Reşa Zeyn, komşusuna kahve içmeye gitti ve uzun bir süre eve gelemedi. Kayıp ihbarı verilmesinin ardından polis, arama çalışmalarına başladı. Zeyn'i, komşusu Hani Kurdi'nin kendi evinde öldürdüğü tesbit edildi. Kurdi, aynı zamanda, Zeyn'in, altınlarını da çaldığı ortaya çıktı.

Kaynak: İHA