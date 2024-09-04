Kahve Davetine Giden Kadın, Altın İçin Öldürüldü
İskenderun'da yaşayan bir şahıs, komşusu 40 yaşındaki Reşa'yı kahve içmeye davet etti. Davetin ardında ise sopalarla acımasızca döverek öldürdü ve ardından kadının tüm ziynet eşyalarını çaldı.
İskenderun'da 40 yaşındaki Reşa Zeyn, komşusuna kahve içmeye gitti ve uzun bir süre eve gelemedi. Kayıp ihbarı verilmesinin ardından polis, arama çalışmalarına başladı. Zeyn'i, komşusu Hani Kurdi'nin kendi evinde öldürdüğü tesbit edildi. Kurdi, aynı zamanda, Zeyn'in, altınlarını da çaldığı ortaya çıktı.
Kaynak: İHA