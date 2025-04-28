Kumru Yuva Yapınca İnşaata Ara Verdiler

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir inşaatta kalıpları sökmeye hazırlanan işçiler, yuva yapan bir kumruyu görünce çalışmaları durdurdu. İşçiler, yumurtadan yavrular çıkana kadar bekleme kararı aldı.

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde inşaat çalışmaları sırasında örnek bir doğa sevgisi sergilendi. Kalıpları sökmek için şantiyeye gelen işçiler, kalıplar arasında yuva kurmuş bir kumruyu fark etti. Durumu inşaat sahibine bildiren ustalar, kumrunun ve yumurtalarının zarar görmemesi için çalışmaları geçici olarak durdurdu.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde kumrunun yuvasında huzurla beklediği görüldü. İşçiler, kumrunun yumurtalarından çıkacak yavruların güvenle büyümesi için inşaat faaliyetlerine ara verdiklerini belirtti.

Kaynak: İHA

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