Film Değil Gerçek! Yemek Videosu Çeken Fenomenlere Araba Çarptı: İşte Akılalmaz O Anlar

Sosyal medyada tadım videoları çekerek fenomen haline gelen NinaUnrated ve Patrick Blackwood’ın başına gelenler herkesi şaşkına çevirdi. Tadım videosu çekmek için gittikleri restoranda fenomenlere araba çarptı. Çekilen görüntülerde aracın camdan içeri fırladığı görülürken ikili kazadan yaralı bir şekilde kurtuldu.

Tadım videolarıyla bilinen NinaUnrated ve Patrick Blackwood'a çekim yaptıkları bir restoranda yemek yerken araba çarptı.

TADIM VİDEOSU ÇEKEN FENEOMENLERE ARABA ÇARPTI

Yemek fenomenleri Nina Santiago (İnternette NinaUnrated olarak biliniyor) ve Patrick Blackwood, Teksas'ın Houston kentindeki bir restoranda yemek tadımı yaparken bir araç pencereden içeri girerek ikiliye çarptı.

Film Değil Gerçek! Yemek Videosu Çeken Fenomenlere Araba Çarptı: İşte Akılalmaz O Anlar - Resim : 1

Kazanın neden kaynaklandığı henüz belli değil ancak Nina, SUV'nin "bize doğrudan çarptığını" söyledi.

İKİLİNİN YÜZÜNDE CİDDİ YARALANMALAR MEYDANA GELDİ

İkilinin yüzlerinde ciddi kesik yaraları bulunan fenomenler, kazadan sonra sağlık durumuyla ilgili şu paylaşımda bulundu:

"Patrick Blackwood ve ben bir yemek programı kaydederken, Houston, Teksas'taki Cuvee Culinary Creations'ın cam duvarına bir SUV çarparak her şeyi paramparça ettikten sonra hayatta kaldığım için çok minnettarım,"

Film Değil Gerçek! Yemek Videosu Çeken Fenomenlere Araba Çarptı: İşte Akılalmaz O Anlar - Resim : 2

"Bu deneyim bana kimin gerçekten önemli olduğunu gösterdi. Hayat kin ve öfke için çok kısa. Bırakın gitsin, affedin, anı yaşayın ve çevrenizdekilere değer verin. Bu bizim son yemeğimiz olabilirdi." notunu da ekledi.

