Lucas Torreira’dan 4’üncü Kez Ayrılan Devrim Özkan Hastanelik Oldu! Bir Kez Daha Bıçak Sırtına Yattı

'Rüya', 'Vatanım Sensin', 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', 'Çift Kişilik Oda' gibi önemli yapımlarda rol alan güzeller güzeli Devrim Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini kahretti.

Galatasaray’ın yıldızı Lucas Torreira ile 2 Ağustos tarihinde barışma kararı alan fakat daha sonra tekrar ayrılan Özkan, hastanelik oldu.

DEVRİM ÖZKAN İKİNCİ KEZ AMELİYAT MASASINA YATTI

İkinci kez ameliyat olduğunu paylaşımında duyuran Devrim Özkan, "Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederim. 2.ameliyatı oldum, daha iyi olacağım... Kendime yeni geliyorum, ağrım var ama iyi hissediyorum. Sağlığınıza dikkat edin, özellikle böbreklere" sözleriyle güncel sağlık durumunu sevenleriyle paylaştı.

Mayıs ayında da ameliyat olan Özkan, "Bütün aramalarınız ve mesajlarınız için teşekkür ederim. Bir böbrek ameliyatı geçirmek zorunda kaldım. Hayatımda yaşadığın en zor sağlık problemi olabilir. Sağlığınıza çok dikkat edin. Ama toparlıyorum. Herkese cevap veremedim kusura bakmayın. En yakın zamanda eski sağlığıma kavuşmayı umuyorum. İlginiz için teşekkür ederim." demişti.

LUCAS TORREIRA’DAN 4’ÜNCÜ KEZ AYRILDI

Öte yandan Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan daha önce iki kez ayrılıp barışmıştı. Aşklarıyla gündemi epey meşgul eden Torreira ve Devrim Özkan 3. kez barışmıştı. Çift ardından soluğu Bodrum'da almış, tatilden kareler paylaşmayı da ihmal etmemişti.

Ancak birliktelik uzun sürmedi. İkili sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkarak ayrılıklarını gözler önüne sermişti.

