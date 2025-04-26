Melen Çayı'nda Rafting Keyfi: Sezon Yoğun Başladı

Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı, hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyen maceraseverlerin akınına uğradı. Bölge, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisiyle sezon başında yoğunluk yaşadı.

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Düzce'nin Cumayeri ilçesinde bulunan Melen Çayı'ndaki rafting tesisleri, hafta sonu tatilcilerin ilgi odağı oldu. Maceraseverler, 16 kilometrelik parkurda rafting yapmanın heyecanını yaşadı.

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, güzel hava ve artan yağışlar sayesinde tesislerde yoğunluk yaşandığını belirterek, "Sezon başında olmamıza rağmen ilgi çok yüksek. Dört tesisle hizmet veriyoruz ve bu yıl 500 bin ziyaretçiye ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

İstanbul Üniversitesi öğrencisi Hindistanlı Farhan Shanavas, ilk kez rafting yapacağını belirterek, "Gerçekten inanılmaz bir yer, Türkiye çok güzel." ifadelerini kullandı. Sudan'dan gelen Malaz Hassan da bölgenin doğasını ve misafirperverliğini övdü.

Kaynak: AA

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