10 Bin Lira İçin Arkadaşını Bıçakladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen bir olayda, Süleyman Ç. isimli 58 yaşındaki vatandaş, 10 bin TL tutarında borç verdiği Murat K. isimli 50 yaşındaki şahıs tarafından sol bacağından bıçaklanarak yaralandı.

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Bursa'nın İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi'nde, 22.30 sıralarında meydana gelen bir olayda, Süleyman Ç. ile Murat K. arasında çıkan borç alacak meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Murat K., 10 bin TL borç verdiği Süleyman Ç.'yi sol bacağından birden fazla kez bıçaklayarak ağır yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Süleyman Ç.'yi gören çevredeki vatandaşlar hemen durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Süleyman Ç.'ye ilk müdahalede bulunarak ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerinden kaçan Murat K.'yı yakalamak için jandarma ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Kaynak: DHA

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