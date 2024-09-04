İtfaiye Duvara Sıkışan Kediyi Böyle Kurtardı

Sapanca'da duvarların sessizliği, minik bir miyavla bozuldu! Duvarın içinden gelen umut dolu sesler, duyarlı vatandaşlar tarafından duyuldu ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Hemen olay yerine gelen itfaiye kahramanları, titiz bir çalışmayla duvarın bir bölümünü yıkarak, içinde mahsur kalan yavru kediye ulaştı. Duvarların esaretinden kurtulan minik kedi, ilk müdahalenin ardından güvenli eller teslim edildi. Bu dramatik kurtarış anı, cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedilerek, hayata tutunmanın en güzel örneklerinden biri olarak hafızalara kazındı.

Kaynak: İHA