Kan Donduran Cinayet! Baba ve Oğlunu Pompalı Tüfekle Öldürdü!

Burdur'un Gölhisar ilçesinde yaşanan trajik olayda, M.K. isimli şahıs, daha önce aralarında alacak verecek meselesinden dolayı husumet bulunan Ramazan Tin ve oğlu Muharrem Tin'e pompalı tüfekle ateş ederek hayatlarını kaybetmelerine neden oldu. Olayın tüm ayrıntıları, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.