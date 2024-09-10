12 Yaşındaki Kayıp Resul, 17 Saat Sonra Bulundu!

Resul Guliyev’in sağ salim bulunmasının ardından, anne ve çocuğun kavuşma anı duygusal anlara sahne oldu. Kavuşma anı, sevinç gözyaşları ve sarılmalarla dolu anlar, kameraya yansıdı. Ebeveynlerin yaşadığı mutluluk ve rahatlama, köydeki tüm sakinleri tarafından coşkuyla karşılandı.

Olay, Pınarbaşı Köyü'nde büyük bir rahatlama ve sevinçle karşılandı. Guliyev'in sağlığı ve güvenliği konusunda endişe duyan herkes, çocuğun bulunmasının ardından derin bir nefes aldı.

Kaynak: İHA