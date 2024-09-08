Arkadaşıyla Şakalaşan Çocuğa Araba Çarptı

Edirne'de yaşanan korkunç kaza anı saniye saniye görüntülendi. Kaldırımda arkadaşlarıyla oyun oynayan çocuk, aniden yola fırladı ve hızla gelen bir araca çarptı. Olay yerindeki güvenlik kamerası görüntüleri yürekleri burktu.

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İddialara göre; Edirne'nin Abdurrahman Mahallesi Şehit Emniyet Müdürü Ertan Nezihi Turhan Caddesi'nde kaldırımda yürürken arkadaşlarıyla şakalaşan 18 yaşından küçük İbrahim E.A. aniden caddeye fırladı. O esnada caddede seyreden gurbetçi aileye ait Hollanda plakalı otomobil, çocuğa çarptı. Olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen yaralı çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ifadesinin ardından serbest bırakılırken, yaralı çocuğun hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde İbrahim E.A.'nın kaldırımda yürürken aniden karşısına arkadaşının çıktığı ve kendisini kovaladığı görülüyor. Arkadaşından kaçarken caddeye fırlayan İbrahim'e otomobilin çarpması kameraya yansıyor.

Kaynak: İHA

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