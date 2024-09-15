Yusufeli Barajı'nda Umuda Koşuş: Narin İçin Adalet Talebi

Barajın ortasında "Narin kızımız için adalet istiyoruz" yazılı bir pankart açan Katkat ve Heke, bu acı olayın bir daha yaşanmaması için tüm Türkiye'yi duyarlı olmaya davet etti. İkili, yaptıkları bu anlamlı eylemle hem Narin'in ailesine destek olmak hem de çocukların daha güvenli bir dünyada yaşaması için farkındalık yaratmayı amaçladı.

Kaynak: DHA