Yusufeli Barajı'nda Umuda Koşuş: Narin İçin Adalet Talebi

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yaşayan profesyonel yüzücü Hadi Katkat (59) ve Hasan Heke (71), Diyarbakır'da 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran için yürek yakan bir eylem gerçekleştirdi. Türkiye'nin en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda yaklaşık 13 bin kulaç atan ikili, barajın bir kıyısından diğer kıyısına yüzerek çocuk cinayetlerine dikkat çekti.

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Barajın ortasında "Narin kızımız için adalet istiyoruz" yazılı bir pankart açan Katkat ve Heke, bu acı olayın bir daha yaşanmaması için tüm Türkiye'yi duyarlı olmaya davet etti. İkili, yaptıkları bu anlamlı eylemle hem Narin'in ailesine destek olmak hem de çocukların daha güvenli bir dünyada yaşaması için farkındalık yaratmayı amaçladı.

Kaynak: DHA

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