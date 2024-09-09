14 Yaşındaki Maganda Silahla Havaya Ateş Açtı

Olay, dün Mustafakemalpaşa ilçesi Dere Mahallesi’nde meydana geldi. Balkondan havaya art arda ateş açan Muhammed K., o anları ‘Piyasa çocuk dolu. İzlemeye devam edin. Şampiyon geri döndü’ sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerin yayınlanmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Muhammed K., polis ekipleri tarafından adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Çocuk Büro Amirliği’ndeki işlemleri süren şüphelinin, olayda kullandığı tabancaya da el konuldu.

Öte yandan, Muhammed K.'nin sosyal medya hesabından geçen yıl da elinde tabancayla fotoğraf paylaştığı görüldü

Kaynak: DHA