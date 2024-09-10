Denizli'de Kiralık Dairede Şok Ölüm: 35 Yaşındaki Adam Hareket Halinde Bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Pelitlibağ Mahallesi'nde, 35 yaşındaki Eyüp Ece’nin kiraladığı apart dairesinde ölü bulunması, büyük üzüntü ve şaşkınlık yarattı. Ece, bir gün önce daireyi aylık kiralama için talep etmişti.

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Gün boyunca kendisinden haber alamayan apart sahipleri, Ece'nin giriş yaptığı daireye yedek anahtar ile girdi. İçeriye giren apart sahipleri, Ece’yi hareketsiz bir şekilde buldu. Hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ece’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından, Ece'nin cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Olayın ardından polis ekipleri, detaylı bir soruşturma başlattı.

Ece'nin ölüm nedeni henüz belirlenemezken, olayın aydınlatılması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA

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