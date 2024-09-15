Adana'da Tehlikeli Yolculuk: Motosiklet, Halı Yıkama Makinesi ve Bir Aile
Merkez Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı'nda seyreden bir motosiklet sürücüsü, taşıdığı yük ile herkesi şaşkına çevirdi. Motosikletin arkasına bağlanan büyük bir halı yıkama makinesi, hem sürücünün hem de arkasında oturan bir kadın ve çocuğun güvenliğini tehlikeye attı.
Olayı gören vatandaşlar, hem sürücünün bu kadar büyük bir yükü motosiklete nasıl bağladığına hem de kask takmadan yolculuk etmelerine hayret etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sürücünün vatandaşların şaşkın bakışları arasında yoluna devam ettiği görülüyor.
Kaynak: İHA
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