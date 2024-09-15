Adana'da Tehlikeli Yolculuk: Motosiklet, Halı Yıkama Makinesi ve Bir Aile

Olayı gören vatandaşlar, hem sürücünün bu kadar büyük bir yükü motosiklete nasıl bağladığına hem de kask takmadan yolculuk etmelerine hayret etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sürücünün vatandaşların şaşkın bakışları arasında yoluna devam ettiği görülüyor.

Kaynak: İHA