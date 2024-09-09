Hatay'da Vahşet Anları! Motorlu Sürücüye Böyle Saldırdı

58 yaşındaki Süleyman Bolat, motosikletiyle seyir halindeyken eli sopalı bir saldırgan tarafından durduruldu ve acımasızca darp edildi. Bu korkunç olay, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Son Güncelleme:

Hatay'ın Antakya ilçesi Kuyulu Mahallesi'nde yaşayan Süleyman Bolat, motosikletle işine gitmek için evinden ayrılarak yola çıktı. Marangozluk mesleğiyle uğraşan 58 yaşındaki Bolat'ın yolu motosikletiyle seyir halinde olduğu esnada elinde sopa bulunan bir şahıs tarafından kesildi. Şahsın saldırısına uğrayan Bolat, kaçmaya çalışsa da saldırıdan kurtulamadı. Sopayla defalarca kafasına darbe alan Bolat, olduğu yere düşerek yaralandı. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Bolat'ı hastaneye kaldırırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Bolat'ın yolunun eli sopalı şahıs tarafından kesildiği anlar ve saldırı anıysa güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırıda bulunan şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilirken, Bolat'ın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Okullar Açılıyor! İstanbul Otogarı'nda Dönüş Yoğunluğu Başladı Okullar Açılıyor! İstanbul Otogarı'nda Dönüş Yoğunluğu Başladı
Arkadaşıyla Şakalaşan Çocuğa Araba Çarptı Arkadaşıyla Şakalaşan Çocuğa Araba Çarptı
Küçükçekmece'de Düğün Şoku: Davulcuya Motosiklet Çarptı Küçükçekmece'de Düğün Şoku: Davulcuya Motosiklet Çarptı
Çiftçilerin Domuz Nöbeti Çiftçilerin Domuz Nöbeti
Palamuta 'Tuz' Uyarısı Palamuta 'Tuz' Uyarısı
Adana'da İlginç Saklama Yöntemi: Bulgur Tenceresinde Tabanca Adana'da İlginç Saklama Yöntemi: Bulgur Tenceresinde Tabanca
Ayı Restoranı Bastı Bütün Şekerleri Yedi! Ayı Restoranı Bastı Bütün Şekerleri Yedi!
Şöföre Sinirlenen Adam, İETT Otobüsünün Sileceklerini Kırdı Şöföre Sinirlenen Adam, İETT Otobüsünün Sileceklerini Kırdı
214 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi! 214 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi!
Uzaman Çavuş İzine Geldi Motor Kazası Canından Etti Uzaman Çavuş İzine Geldi Motor Kazası Canından Etti
Bursa'daki Derede Toplu Balık Ölümü Yaşanıyor Bursa'daki Derede Toplu Balık Ölümü Yaşanıyor
Çanakkale Yangını Havadan Böyle Görüntülendi! Çanakkale Yangını Havadan Böyle Görüntülendi!