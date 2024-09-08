Küçükçekmece'de Düğün Şoku: Davulcuya Motosiklet Çarptı

Küçükçekmece'de bir düğün kutlamasında davulcuya, motosikletli bir sürücü çarptı. Olay anının tüm detayları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay Küçükçekmece Atatürk Mahallesi’nde düğün konvoyunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede düğün salonu önüne gelen konvoy, davullar eşliğinde eğlenmeye başladı. Bu sırada motosikletin önünü kaldırarak davulcuya yanaşmak isteyen sürücü, kontrolü kaybetti. Motosiklet birden davulcuya çarparak savruldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaşanan ilginç kazanın ardından hastaneye kaldırılan davulcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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