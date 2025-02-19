Megakent İstanbul'da Kar Yağışı Etkisini Gösteriyor

İstanbul’da Avrupa ve Anadolu Yakası’ndaki bazı ilçelerde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Baran Şenel Baran Şenel
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından, Megakent İstanbul'un özellikle yüksek kesimlerinde kar yağışı gözlemlendi.

Sultangazi, Eyüpsultan ve Küçükçekmece’de aralıklarla devam eden kar yağışı, Arnavutköy ve Başakşehir’de daha yoğun şekilde etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının akşam saatlerinde İstanbul genelinde daha da etkili olacağını belirtti.

Kaynak: AA

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İstanbul Kar Yağışı
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