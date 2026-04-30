Aziz Yıldırım Sessizliğini Bozdu: Başkanlığa Aday Olacak mı?

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, kongre öncesi yaptığı açıklamada adaylığa açık kapı bıraktı. "Başkanlık şart değil" diyen Yıldırım, kulüp için kurulacak bir oluşumda yer alabileceğini söyledi.

Son Güncelleme:
Aziz Yıldırım Sessizliğini Bozdu: Başkanlığa Aday Olacak mı?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe'nin Efsane Başkanı Aziz Yıldırım, sessizliğini tv100'e bozdu. 6-7 Haziran'da yapılacak kongre öncesi adaylığa kapıyı kapatmayan Yıldırım, "Oluşum kurulsun" vurgusu yaptı. Aytunç Erkin'in aktardığına göre Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

* Her şey berraklaşsın. Her şey durulsun açıklama yapacağım. Hiç kimseyle görüşmedim kamuoyunda bazı başkan adayı olacak isimlerle görüştüğüm söyleniyor kimseyle görüşmedim.

'ÇOCUKLARIN AĞLAMASINI ENGELLEYECEK OLUŞUMDA YER ALIRIM'

* Benim illa başkan olmak derdim yok. Fenerbahçe’ye katkı sağlayabilirsek, hep beraber çocukların ağlamasını önleyebilecek bir oluşumda yer alırım. Önümüzdeki günlerde açıklama yapacağım.

Aytunç Erkin, Aziz Yıldırım'ın yakın dostu olarak tahminini de söyledi. Erkin, "Mehmet Ali Aydınlar aday olur ise, Aziz Yıldırım da aday olacaktır" dedi.

SEÇİM NE ZAMAN?

Fenerbahçe 3-0'lık Galatasaray mağlubiyeti sonrası Teknik Direktör Domenico Tedesco ve Sportif Direktör Devin Özek gönderildi. Sadettin Saran, 6-7 Haziran tarihlerinde olağanüstü kongreye gidileceğini duyurdu. Kongrede Hakan Safi ve Barış Göktürk'ün aday olması beklenirken, Mehmet Ali Aydınlar'ın da ismi geçiyor.

Etiketler
Fenerbahçe Aziz Yıldırım
Son Güncelleme:
ÇOK OKUNANLAR
Aziz Yıldırım Sessizliğini Bozdu: Başkanlığa Aday Olacak mı? Aziz Yıldırım Sessizliğini Bozdu: Başkanlığa Aday Olacak mı?
