Müstehcen Görüntüler Tepki Çekmişti: Böcek Ailesine İlişkin Paylaşımlara Soruşturma
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhittin Böcek ve ailesine ait olduğu iddiasıyla dolaşıma sokulan müstehcen görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ve ailesi, sosyal medyada paylaşılan müstehcen görüntülerle gündeme geldi. Aile, söz konusu görüntülerin kendilerine ait olmadığını belirtirken, paylaşımlar kamuoyunda tepki topladı.
Tv100 yorumcusu ve Türkgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu, söz konusu görüntülerin sosyal medyada dolaşıma sokulması hakkında Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tv100'e özel açıklamasını aktardı. Bakan Gürlek, söz konusu görüntülerin dolaşıma sokulması hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
