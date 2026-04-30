İsrail'den Küresel Sumud Filosu’na Müdahale

Gazze ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na İsrail donanmasının uluslararası sularda müdahale ettiği bildirildi. İsrail Ordu Radyosu’na konuşan bir kaynak, yardım filosundaki gemilere İsrail kıyılarından uzakta el konulmaya başlandığını iddia etti. İsrail’in Kanal 12 televizyonu ise filodaki bir geminin donanma tarafından ele geçirildiğini ileri sürdü.

FİLO, GİRİT ADASI YAKINLARINDA

Filonun, Gazze kıyılarından yüzlerce deniz mili uzaklıkta, Girit Adası açıklarında bulunduğu belirtildi. İsrail ordusu, konuyla ilgili sorulara doğrudan yanıt vermekten kaçınırken, Gazze’ye yönelik ablukayı sürdürme konusunda kararlı olduklarını ve farklı senaryolara hazır olduklarını açıkladı. İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İLK GİRİŞİME DE MÜDAHELE EDİLMİŞTİ

Küresel Sumud Filosu, '2026 Bahar Misyonu' kapsamında 26 Nisan’da İtalya’nın Sicilya Adası’ndan yola çıkmıştı. Filo daha önce de benzer bir girişimde bulunmuş, Eylül 2025’te uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından durdurularak gönüllüler gözaltına alınmıştı.