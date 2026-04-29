Kurban Bayramı İkramiyesi Belli Oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AKP'nin grup toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Işıkhan, 27-30 Mayıs tarihlerindeki Kurban Bayramı için emeklilere verilecek ikramiyenin miktarını açıkladı.

EMEKLİLERE 4 BİN TL ÖDENECEK

Emeklilere bu bayramda da Ramazan bayramında olduğu gibi 4 bin TL ödenecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kurban bayramı ikramiyelerini ramazan bayramında olduğu gibi aynı miktarda vereceğiz. Erken ödenmesiyle ilgili çalışma yapılır" dedi.

