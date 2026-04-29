Kurban Bayramı İkramiyesi Belli Oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kurban bayramı ikramiyelerini ramazan bayramında olduğu gibi aynı miktarda vereceğiz" ifadelerini kullandı. Işıkhan, erken ödeme ile ilgili de "Çalışma yapılabilir" mesajını verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AKP'nin grup toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Işıkhan, 27-30 Mayıs tarihlerindeki Kurban Bayramı için emeklilere verilecek ikramiyenin miktarını açıkladı.

EMEKLİLERE 4 BİN TL ÖDENECEK

Emeklilere bu bayramda da Ramazan bayramında olduğu gibi 4 bin TL ödenecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kurban bayramı ikramiyelerini ramazan bayramında olduğu gibi aynı miktarda vereceğiz. Erken ödenmesiyle ilgili çalışma yapılır" dedi.

