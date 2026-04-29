O Şok Mesajlar Gizlenmişti: Gülistan Doku Dosyasında Baba Çapraz Sorguya Alınacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili yürütülen cinayet soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı.

Dosyanın kilit şüphelisi Umut Altaş'ın ABD'den babası Celal Altaş'a gönderdiği tehdit ve itiraf içerikli WhatsApp yazışmaları resmi kayıtlara girdi. Bu gelişme üzerine, mesajları gizlediği belirlenen baba Celal Altaş'ın yeniden sorgulanmasına karar verildi.

İFADESİNDE SÖYLEMEDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, tutuklu bulunan baba Celal Altaş, daha önce jandarmada verdiği ifadede bu kritik yazışmalardan hiç bahsetmemişti. Oğluyla ulaşılamayan bir numara üzerinden sadece uyuşturucu meselelerini konuştuğunu iddia eden babanın yalanı, telefon incelemesiyle ortaya çıktı.

Savcılık, yeniden yapacağı sorguda babaya şu can alıcı soruları yöneltmesi bekleniyor:

Oğlunun attığı "Beni Amerika'ya niye yolladığınızı söylerim" mesajıyla ne kastediliyor?

Umut Altaş'ın "Sen susturuyordun ya! Öteceğim her şeyi" sözleri hangi organize örtbasın itirafı?

ORGANIZE İNFAZ İDDİASI GÜÇLENDİ

Babanın sakladığı bu itiraf yazışmaları, olayın organize bir infaz ve üstünü örtme çabası olduğu şüphelerini en üst seviyeye çıkardı.

ABD'DEN İADE İÇİN EN BÜYÜK KOZ

Virginia'da olduğu saptanan firari Umut Altaş'ın babasıyla yaptığı bu para şantajı ve cinayet imalı yazışmalar, iade dosyasının da merkezine oturdu. Adalet Bakanlığı, kırmızı bülten dosyasına bu yazışmaları "birincil delil" olarak ekleyerek ABD makamlarından Altaş'ın iadesini talep edecek.

Kaynak: Sabah