Emlak Satışlarında Yeni Dönem: Tapuda Elden Ödeme Sona Eriyor! Tarih Belli Oldu

Tapuda elden ödeme uygulaması sona eriyor. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle, Güvenli Ödeme Sistemi taşınmaz satışlarında da zorunlu hale getirildi.

Yeni uygulama ile birlikte alıcı ve satıcı arasındaki para transferi artık sistem üzerinden güvenli şekilde gerçekleştirilecek. Bakanlık, düzenlemenin temel amacını dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik riskini azaltmak olarak duyurdu.

Aynı zamanda kayıt dışılığın önüne geçilmesi ve para transferlerinin güvenli ortamda yapılması planlanıyor.

1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN ZORUNLU OLACAK

Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme ile taşınmaz satışında mülk devri ve ödeme işlemi eş zamanlı gerçekleştirilecek. Yeni sistemin kullanımı 1 Temmuz’a kadar isteğe bağlı olacak. Ancak bu tarihten sonra Güvenli Ödeme Sistemi zorunlu hale gelecek ve elden ödeme yapılamayacak.

SATIŞ TUTARI BLOKE HALDE BEKLETİLECEK

Güvenli Ödeme Sistemi'nin zorunlu hale gelmesiyle birlikte hayata geçecek yeni uygulamada bloke mekanizması kritik bir rol üstlenecek. Alıcı tarafından gönderilen para güvenli hesapta tutularak, tapu devri sonuçlanana dek bloke halde bekletilecek. Devir işleminin tamamlanmasıyla birlikte ödeme otomatik olarak satıcının hesabına geçecek.

Kaynak: DHA