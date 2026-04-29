ABD-İran Savaşı Dengeleri Değiştirdi: AK Parti'nin Yeni Seçim Planı Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AK Parti’de seçim takvimine ilişkin hesaplar yeniden şekilleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez aday olabilmesi için Meclis kararıyla seçimlerin 14 Mayıs 2028’den önce yapılması gerekiyor.

ABD-İRAN SAVAŞI PLANLARI BOZDU

AK Parti bu yüzden seçimleri 7 Kasım 2027’ye çekmeyi planlıyordu. Mevcut ekonomi politikasının bu yıl haziran ayı itibarıyla meyvelerini vermeye başlayacağı ve vatandaşın cebine yansıyacağı hesapları yapılıyordu. Ancak İran ile ABD/İsrail arasındaki savaş, Hürmüz Boğazı’ndaki riskler ve enerji fiyatlarındaki yükseliş hesapları değiştirdi.

PLANLAR 2028 YILINA KAYDI

Edinilen bilgilere göre, AK Parti yönetiminde, ekonomi yönetimine ekstra 6-7 ay kazandırmak için seçimleri 2028’in ilkbahar aylarında yapılmasının daha uygun olacağı görüşü ağırlık kazandı.

EKONOMİ YÖNETİMİNE ZAMAN KAZANDIRMA HEDEFİ

Nisan veya mayıs aylarında gerçekleştirilecek bir seçimin, ekonomi yönetimine ilave 6-7 aylık süre kazandıracağı değerlendirilmesi yapılırken mevcut ekonomi ile seçime gitmenin riskli olduğu da kulislerde konuşuluyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi