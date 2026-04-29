ABD-İran Savaşı Dengeleri Değiştirdi: AK Parti'nin Yeni Seçim Planı Ortaya Çıktı
ABD-İsrail ve İran arasında patlak veren savaş AK Parti'nin seçim takvimine dönük hesaplarını yeniden şekillendirmesine yol açtı. Savaşın bütçeye getirdiği ek yükler nedeniyle zaman kazanmak isteyen AK Parti yönetiminin, seçim tarihini 2027 yılından 2028 yılına kaydırmayı planladığı öğrenildi.
AK Parti’de seçim takvimine ilişkin hesaplar yeniden şekilleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez aday olabilmesi için Meclis kararıyla seçimlerin 14 Mayıs 2028’den önce yapılması gerekiyor.
ABD-İRAN SAVAŞI PLANLARI BOZDU
AK Parti bu yüzden seçimleri 7 Kasım 2027’ye çekmeyi planlıyordu. Mevcut ekonomi politikasının bu yıl haziran ayı itibarıyla meyvelerini vermeye başlayacağı ve vatandaşın cebine yansıyacağı hesapları yapılıyordu. Ancak İran ile ABD/İsrail arasındaki savaş, Hürmüz Boğazı’ndaki riskler ve enerji fiyatlarındaki yükseliş hesapları değiştirdi.
PLANLAR 2028 YILINA KAYDI
Edinilen bilgilere göre, AK Parti yönetiminde, ekonomi yönetimine ekstra 6-7 ay kazandırmak için seçimleri 2028’in ilkbahar aylarında yapılmasının daha uygun olacağı görüşü ağırlık kazandı.
EKONOMİ YÖNETİMİNE ZAMAN KAZANDIRMA HEDEFİ
Nisan veya mayıs aylarında gerçekleştirilecek bir seçimin, ekonomi yönetimine ilave 6-7 aylık süre kazandıracağı değerlendirilmesi yapılırken mevcut ekonomi ile seçime gitmenin riskli olduğu da kulislerde konuşuluyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi